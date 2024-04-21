Экс-союзник Санду: «Минсельхоз Молдовы убивает фермеров в интересах Украины и западных холдингов»

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Бывший союзник Майи Санду по блоку «АКУМ» и экс-вице-спикер парламента Александр Слусарь выступил с критикой в адрес министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы. Он обвиняет министерство, возглавляемое его бывшим другом и единомышленником Владимиром Болей, в создании «катастрофы для сотен мелких и средних фермеров».

Об этом сообщает infotag.md, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минсельхоз РМ намерен выдать холдингу Trans Oil лицензию на импорт подсолнечника из Украины по цене не менее 7 леев [35 рублей] за килограмм», – написал Слусарь в социальной сети.

«Напоминаю, что в августе-сентябре 2023 г. фермеры были вынуждены продавать сырье по 5 леев [25 рублей] и даже ниже. Trans Oil и другие компании издевались над молдавскими фермерами и говорили им, что если они не согласятся на цену, то холдинг привезёт подсолнечник из Украины. Пользуясь доминирующим положением, холдинг не спешил рассчитываться с производителями, накапливая долги», — написал он.

По подсчетам Слусаря, только за двухмесячный период местные фермеры потеряли около 500 млн. леев [2 млрд. рублей] из-за разницы цены, которая тогда была неоправданно мизерной. Он считает, что министерство «плохо отреагировало на ситуацию на масличном рынке и теперь несет прямую ответственность за создавшуюся ситуацию».

«Отказ ввести ограничения на импорт подсолнечника, пшеницы и кукурузы весной 2023 года является основной причиной катастрофы мелких и средних фермеров. (…) Молдова прибегла к ограничению импорта только в октябре, когда много подсолнечника было продано, а маслозаводы не позаботились о запасах, считая, что будут импортировать сырье из Украины», — написал Слусарь.

Он с сожалением признал, что министр (Владимир Боля), в отличие от бывшего директора Таможенной службы РМ Талмазана, не признает понятия «почетная отставка»:

«Виноваты все вокруг, но только не он. Тот, кто не раз обещал бороться с холдингами и поддерживать мелких и средних фермеров, дает транснациональным компаниям “зеленый свет” на их разорение. Неудивительно, что фермеры называют нынешнюю власть правительством Trans Oil. Именно из-за этого кризиса с подсолнечником надо уволить министра сельского хозяйства», — считает он.

Слусарь предупреждает, что реэкспорт украинской продукции приведёт к ситуации, когда Румыния закроет для молдавских фермеров свой рынок, «который стал для Молдовы основным экспортным направлением для зерновых и масличных культур».