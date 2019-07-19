Экс-спикер ДНР раздолбал флешмоб с прошениями к Зеленскому

19.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Разрекламированный в СМИ флешмоб, в рамках которого жители Донбасса якобы массово обращаются с просьбами к украинскому президенту Владимиру Зеленскому – настоящий абсурд на фоне того, что Киев демонстративно продолжает нацистскую политику времен Петра Порошенко и обстреливает территорию ЛДНР.

Об этом в эфире интернет-канала «АТО Донецк» заявил один из основателей Донецкой Народной Республики и экс-спикер её парламента Андрей Пургин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гражданский конфликт возник не на пустом месте, он возник из-за того, что Украина взяла курс на яркую антироссийскую политику, на политику колониального доминирования США на своей территории. Именно это привело к гражданскому конфликту. Никто на Украине не планирует сворачивать с этого пути, нет политических сил, которые планировали бы свернуть с этого пути. Гражданский конфликт не исчерпан, он продолжается и причины конфликта не искоренены – о каких просьбах к Зеленскому населения может идти речь?» – заявил Пургин.

Основатель ДНР подчеркнул, что требования флешмоба противоречат законодательству республик Донбасса, которые провозгласили самостоятельность, а Зеленский по отношению к ним является главой государства, ведущего войну против Донбасса.