Экс-спикер генштаба ВСУ анонсирует длительную войну на истощение

20.06.2022  11:19 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинская армия истощается в боях на Донбассе, но ей нужно готовиться не к спринту, а марафону, потому что война будет затяжной и изматывающей.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия истощается в боях на Донбассе, но ей нужно готовиться не к спринту,...

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По словам Селезнева, для такого противостояния Украина должна не только запасаться техническими средствами, но и мобилизованными солдатами.

«Понятно, что те бои, которые в последнее время наблюдает весь мир, они истощают не только российскую оккупационную армию, но и украинская армия также несет потери. Потому я к чему веду? Нужно быть готовыми к достаточно длительным по времени мероприятиям, держать оборону.

Мы должны получать не только резервы военно-технические, а и также иметь соответствующие мощности и резервы личного состава. Обученного, подготовленного и всесторонне обеспеченного.

Потому, безусловно, наши коллеги и друзья из Великобритании правы – война надолго, и мы должны рассчитывать свои силы не на определенный спринт, а на достаточно серьезный марафон, который будет растянут во времени и в событиях.

Ведь, с учетом тех действий, которые осуществляет российская оккупационная армия – я имею в виду подтягивание резервов и формирование соответствующих ударных групп не только на территории Российской Федерации, в тех регионах, где она граничит с Украиной, но и также проведение соответствующих учений на территории Республики Беларусь», – заявил Селезнев.

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