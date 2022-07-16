Экс-спикер Генштаба ВСУ: На Херсон пойдут резервы с западным оружием

16.07.2022  18:29 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Контрнаступление на юге украинские вооруженные формирования начнут силами, подготовленными в учебных центрах и за границей, а также при помощи западного оружия.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Контрнаступление на юге украинские вооруженные формирования начнут силами, подготовленными в учебных центрах и за...

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У него поинтересовались, когда ВСУ будут готовы перейти в наступление.

«Совершенно очевидно – как только мы получим те самые прекрасные, хорошо зарекомендовавшие себя в боевых действиях РСЗО HIMARS и их аналоги, когда мы получим дополнительные образцы и артиллерийского оружия, и бронетехники.

Соответственно, те наши подразделения, которые сейчас заканчивают подготовку и усиление на определенных полигонах и в учебных центрах на территории нашей страны и за рубежом, соответственно, у нас будут силы и средства для того, чтобы проводить задачи оперативного уровня по контрнаступлению на южном фланге российско-украинского фронта. Задачу президента, соответственно, наша армия выполнит», – заявил Селезнев.

Ранее советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, Александр Казаков заявил, что планы отправить в контрнаступление на юг украинских резервистов обернутся походом в один конец.

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