Экс-спикер Генштаба ВСУ невысоко оценил шансы на форсирование Днепра
Десантная операция по форсированию Днепра в Херсонской области – это маловероятная история.
Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очевидно, что успех продвижения наших войск будет напрямую зависеть от ресурсных возможностей. Снова-таки мы упираемся в ресурсы, но тут задачи еще более сложные, потому что нужно форсировать Днепр, перемещать вооружение, военную технику, бронетехнику. Чрезвычайно сложная опция, потому что расстояние между правым и левым берегом Днепра там составляет порядка тысячи метров.
При таких условиях навести понтонную мостовую переправу – это архисложная задача, а еще и обезопасить ее от влияния вражеской артиллерии и авиации – еще более сложная задача», – сказал эксперт.
«Мы радуемся успехам украинских морских пехотинцев, но должны понимать, что ситуация там чрезвычайно сложная, потому что в отличие от наших сил, которые действуют на левом берегу, у врага хватает и артиллерии, и авиации в частности.
Что касается рейдовых действий украинских диверсантов на левом берегу Днепра, эта история точно будет продолжаться, а что касается проведения и организации форсирования Днепра, в том числе с наведением понтонно-мостовой переправы, тут я имею очень-очень сдержанный оптимизм», – заявил Селезнев.
Спасибо!
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