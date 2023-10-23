Экс-спикер Генштаба ВСУ невысоко оценил шансы на форсирование Днепра

Десантная операция по форсированию Днепра в Херсонской области – это маловероятная история.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что успех продвижения наших войск будет напрямую зависеть от ресурсных возможностей. Снова-таки мы упираемся в ресурсы, но тут задачи еще более сложные, потому что нужно форсировать Днепр, перемещать вооружение, военную технику, бронетехнику. Чрезвычайно сложная опция, потому что расстояние между правым и левым берегом Днепра там составляет порядка тысячи метров.

При таких условиях навести понтонную мостовую переправу – это архисложная задача, а еще и обезопасить ее от влияния вражеской артиллерии и авиации – еще более сложная задача», – сказал эксперт.