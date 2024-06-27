Экс-спикер Генштаба ВСУ: Похоже, придётся отказываться от территорий и репараций

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Ближе к осени Украина окажется в том положении, что придётся искать какие-то коммуникации для переговоров с РФ с перспективой того, что придётся идти на территориальные компромиссы.

Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы РФ имела возможность в корне изменить ситуацию на поле боя и разгромить украинское войско, ей нужны ресурсы на уровне 50% возможностей Китайской народно-освободительной армии. Примет ли такое предложение правительство Пекина? Очевидно, что нет. Чтобы Украина победила в противостоянии и вышла на границы 1991 года, примерно аналогичный объём вооружений и военной техники нужен. Реально это получить? Конечно, нет. А значит, ситуация патовая. Возникает вопрос: кто, когда и при каких условиях от представителей украинского правительства будет готов к такому уровню коммуникации? Потому что потери, которые понесла Украина, создают фактически бескомпромиссный вариант относительно таких коммуникаций. Плюс, у нас прямой запрет на участие в переговорах с РФ до момента, пока Россия не освободит нашу территорию в границах 1991 года», – сказал Селезнёв.

Однако он добавил, что так или иначе – переговоры будут.

«Но то, что ближе к осени мы столкнёмся с такими обстоятельствами, когда надо будет искать какое-то компромиссное решение, к сожалению (или кому-то на счастье), нужно учитывать. Тем более, что шансы на переизбрание Трампа достаточно весомые», – посетовал экс-спикер ВСУ.

Ведущая уточнила, идёт ли речь, в частности, – о территориальных компромиссах.

«Да. Это в первую очередь… о территориальных компромиссах, и понятно, что вряд ли в таких условиях мы можем надеяться на определённые репарационные выплаты, враг на это точно не пойдёт», – подтвердил Селезнёв.