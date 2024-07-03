Экс-спикер Генштаба ВСУ: Прорыв на Торецк – смертельная угроза с фланга гарнизону в Часов Яре

Вадим Москаленко.  
03.07.2024 22:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Продвинувшись в направлении Дзержинска (Торецк, ДНР), ВС РФ могут нанести удар с юга по украинской группировке в Часов Яре, где и без этого сейчас ВСУ теряют позиции.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Продвинувшись в направлении Дзержинска (Торецк, ДНР), ВС РФ могут нанести удар с юга по...

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«Сейчас, почувствовав слабость на наших рубежах и позициях в направлении Торецка, враг бросает в пекло войны именно на этом участке фронта лучшее, что у него осталось – своих морпехов и десантно-штурмовые подразделения, пытаясь таким образом прорвать нашу оборону. Он имеет частичный, но тем не менее, успех.

Бои уже идут на юге в предместьях Нью-Йорка, есть вражеское продвижение в направлении Торецка. И со стратегической точки зрения, продвижение вражеской армии в районе Торецка создаст серьёзную проблему для наших защитников Часов Яра», – сказал Селезнёв.

Он добавил, что с самого Часов Яра также новости неутешительные.

«По состоянию на сейчас микрорайон «Канал» потерян, он находится под контролем российских оккупантов, бои на этом участке фронта продолжаются. Враг пытается создать большие проблемы для сил нашей обороны, активизировав свою деятельность южнее Часов Яра на торецком направлении, чтобы в перспективе пытаться ударить наших защитников с фланга. Это серьёзный вызов», – предупредил экс-спикер.

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