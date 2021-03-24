Экс-спикер Генштаба ВСУ рассказал, с какого направления придёт конец Украине

24.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина рассматривает семь возможных направлений атаки российских войск.

Об этом в эфире интернет-канала «Обозреватель» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Селезнева, нападение может произойти как с территории Крыма, так и Белоруссии и Приднестровья.

«Российская Федерация не отказалась от плана пробить сухопутный коридор по материковой части Украины, в частности, по территории Запорожской области, в Крым. Потому, что вопрос обеспечения Крыма питьевой водой является самым актуальным, и та информация, которую мы получаем из Крыма, тоже это подтверждает…

Нам, Вооруженным силам Украины, нужно готовиться к отражению военной агрессии с любого направления, а для этого должна эффективно работать военная разведка, в том числе и во взаимодействии с разведками наших западных партнеров. Взаимодействие с нашими западными партнерами должно быть действенным, направленным на поддержку безопасности в европейском регионе, потому что понятно, что на сегодняшний день Украина находится на острие атаки…

Семь направлений – в том числе и белорусское направление, в том числе и военные угрозы со стороны Приднестровья, ведь достаточно мощная военная группировка находится у российской армии на территории самопровозглашенного государства Приднестровье. То есть, вопросов очень много. Вопросы и военной агрессии со стороны Российской Федерации и с территории Крыма, а также в акватории Азовского и Черного морей. То есть, вопросов очень много», – тревожится Селезнев.