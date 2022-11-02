Экс-спикер Генштаба ВСУ: Русские даже не думают сдавать Херсонщину

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Новости Украины

Несмотря на витавшие долгое время слухи об отступлении ВС РФ из Херсона, на данный момент русские войска только усиливают личный состав на правом берегу за счёт мобилизованных, тогда как ВСУ сейчас фактически нечем наступать.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация на Херсонском направлении чрезвычайно сложная, это связано с тем, что много из стотысячной группировки частично мобилизованных российских граждан уже переправлено на правый берег Днепра к нижнему течению. Речь идёт о до пяти тысяч мобилизованных, которые в определённой мере усиливают боевые порядки российских оккупационных войск, которые действуют на правом берегу. Однако мы помним, что и до этого там находились самые элитные подразделения российской оккупационной армии – десантники, морпехи, подразделения элитных гвардейских мотострелковых частей и подразделений, соответственно, танкисты», – сказал Селезнёв.

Он добавил, речи о возможном отступлении ВС РФ уже давно нет.

«Хотя ещё несколько недель речь шла о том, что вот-вот русские начнут бежать с правого берега на левый, однако это неправда. Русские готовы к активным боевым действиям, они готовятся к созданию мощной линии обороны и не собираются отступать. Ситуация непростая, тенденций в отношении даже медленного продвижения украинских сил обороны пока нет. Думаю, сейчас происходит процесс накопления определённых ресурсов для украинских сил обороны, чтобы в дальнейшем мощно ударить», – объяснил экс-спикер.