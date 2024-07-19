Экс-спикер Генштаба ВСУ: «С поставками F-16 действительно беда»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Задержки поставок истребителей F-16 связаны не только с медлительностью «западных партнёров», но и с тем, что украинская сторона, очевидно, не выполнила полностью «домашнее задание» для их получения.

Об этом на канале «Украина 24» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«С поставками F-16 действительно беда. Мы их ждали в конце прошлого года, потом весной, потом в начале июня, а их до сих пор нет. Дай Бог, чтобы до конца года, как обещал Зеленский, мы наконец получим первую партию. Крайне сложно проходит переговорный процесс, я думаю, что это обусловлено не только тем, что слишком медленно наши западные партнёры принимают соответствующее решение и готовят авиатехнику для передачи», – сказал Селезнёв.

Он добавил, что, видимо, и украинская сторона не до конца выполнила требования для получения истребителей.

«Есть определённые домашние задания для украинских сил обороны, которые заключаются и в подготовке пилотов, и в подготовке технического персонала, который должен обслуживать эти самолёты, и в подготовке соответствующей инфраструктуры. Поскольку эти самолёты мы должны хранить в безопасных условиях, должны их вовремя и эффективно обслуживать, проводить определённые регламенты и мероприятия для подготовки к боевому применению. Думаю, что здесь есть определённые сложности. Потому что, казалось бы, не могут такие процессы длиться больше года, однако мы фиксируем именно такой промежуток времени, и очевидно, что это обусловлено рядом причин», – заключил экс-спикер ВСУ.