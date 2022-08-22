Экс-спикер Генштаба ВСУ: Ситуация крайне сложная. Русские давят на николаевском направлении
Российская армия не отказалась от планов освобождения Николаева и броска на Одессу и Бессарабию.
Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, в свое время бежавший из Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Селезнева, ВС РФ планируют взять Николаев в оперативное окружение и ведут бои на этом направлении.
«Россияне давят, ситуация остается крайне сложной, потому что украинские силы обороны тоже имеют определенные пределы своих возможностей. Бои продолжаются», – сказал экс-спикер Генштаба ВСУ.
«Они по-прежнему не покидают своих иллюзий в плане того, чтобы взять в оперативное окружение Николаев. Возможно, форсировать Южный Буг, немного севернее от Николаева, двинуться сюда, в бескрайние степи Одесской области в направлении Одессы, в направлении Бессарабии», – заявил Селезнев.
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