Экс-спикер Генштаба ВСУ: Визит Зеленского говорит об опасности скорой потери Покровска

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Визит потерявшего легитимность президента Украины Владимира Зеленского в переименованный в «Покровск» Красноармейск (ДНР) – свидетельствует о серьёзности ситуации. Потеря города грозит флангам группировки ВСУ на юге Запорожской области.

Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Покровск – это наиболее западный город на Донетчине, вероятный захват Покровска создаст серьёзные проблемы для флангов нашей группировки войск на юге Запорожской области, это серьёзный вызов. Поэтому – есть, о чём волноваться, и есть, почему верховному главнокомандующему ВСУ пану Зеленскому пребывать именно там, в кругу событий, чтобы на месте разобраться в ситуации», – сказал Селезнёв.

Он обратил внимание на слова Зеленского о том, что «некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше».

«Его нарекания на отдельных представителей украинского правительства уместны, потому что, как отмечает сам президент, некоторые чиновники полгода не были непосредственно на тех направлениях, за которые они несут ответственность. Это недопустимо, потому что… чтобы контролировать ситуацию, иногда надо и ножками пройти территории. Хотя, там, где идут ожесточённые бои, нужно принимать оперативные решения, не отвлекаясь. И здесь точно так же уместно чиновникам находиться там, потому что из киевских кабинетов не всегда хорошо видно ситуацию», – добавил экс-спикер.