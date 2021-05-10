Экс-спикер МИД ДНР: Донбасс стал сердцем России

10.05.2021, Донецк, Максим Карпенко

Республики Донбасса сегодня в ряде моментов больше являются Россией, чем некоторые регионы регионы РФ.

Об этом в рамках онлайн-марафона движения «Донецкая республика», посвященного Дню ДНР, заявил экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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По словам Долгова, это отчетливо видно по тому уровню патриотизма, который есть сегодня на Донбассе, и который утратили многие российские регионы.

«Сегодня Донбасс – это Россия, уже Россия. И как бы кому-то, может быть, не было обидно в других регионах, Донбасс сегодня, может быть, больше Россия, чем в каких-то моментах сама Россия. Где какие-то важные идеологические вещи, о которых, может быть, где-то, в каких-то регионах России люди стали забывать, они в Донецке получили новое рождение. Новый всплеск интересов к нашим героям.

Послушайте, где вчера знамен Победы было больше всего? Я скажу, я все смотрел – и Москву, и Питер, другие регионы, за границей люди выходили, «Бессмертный полк» и так далее. Где было больше всего флагов Победы? В Донецке… Вот такая ситуация, когда Донбасс, несмотря на все социально-экономические трудности, другие неурядицы, сложности полувоенного времени, задает ориентир для многих других регионов самой России. Поэтому это уже свершилось, Донбасс и есть Россия, Донбасс – это сердце России прямо сейчас», – заявил Долгов.