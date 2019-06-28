Экс-спикер МИД ДНР о Зеленском: Жалкий, унылый, марионеточный п***с

28.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Обращение Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом отпустить участников провокации возле Керченского пролива – членов экипажей ВМС Украины со ссылкой на чувства родителей моряков – образец цинизма. За месяц президентства Зеленский так и не отдал приказ на прекращения огня в Донбассе, где от обстрелов украинской армии продолжают получать ранения дети.

Об этом в своем блоге пишет экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«П***добол. На инаугурации заявлял, что «первоочередная задача – остановить огонь на Донбассе». И тоже говорил, что «готов на всё». Ни*** не сделал. Приказ прекратить обстрелы не отдал. За месяц его президентства, по его вине – множество раненых в республиках Донбасса, в том числе дети.

Жалкий, унылый, марионеточный п***с. Надеюсь, когда-нибудь его повесят рядом с Порошенко, Аваковым, Турчиновым и прочими мразями», – пишет Долгов.

Его резкую оценку поддерживает депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

«Верните диточок родителям»,- Зеленский обратился к Путину по поводу бандеровских морячков. Все никак в онижедетей не наиграются, одичалые. Может, вернете наших военнопленных родителям для начала?» – комментирует депутат.

«Диточок вам чубатых великовозрастных вернуть, дбъ. Может, вы наших детей воскресите, бандеровские скоты?» – возмущается Бердичевский.