Подпишись на рассылку
28.03.2021, Москва, Михаил Рябов
 
Дзен, Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Экс-спикер МИД ДНР пригвоздил Поклонскую: Украинский прокурор – пожизненный диагноз

Новости Украины

Вся карьера Натальи Поклонской является яркой демонстрацией беспринципности и смены позиции ради конъюнктурных интересов.

Об этом в своем блоге пишет экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Будучи украинской прокуроршей, ТП Поклонская открывала уголовные дела против пророссийских активистов. Это было задолго до 2014 года, когда кое-кто слепил из неё на скорую руку липовую «героиню Русской весны». В марте 2019, посещая Донецк, ТП вещала о том, что Донбасс должен воссоединиться с Россией. Прошло всего 2 года – и оказалось, что жители Донбасса «в Россию не хотят» (практически дословная цитата).

Хорошее дело Украиной не назовут, а украинский прокурор – это пожизненный диагноз. Абсолютная беспринципность, мгновенные переобувания, исключительных размеров эгоизм и полное непонимание чаяний и интересов простых людей – это всё они, украинские прокуроры. Кто жил при Украине, тот помнит, какой омерзительной жижей была ГПУ и её филиалы на местах. ТП Поклонская – характернейший, ярчайший персонаж, вышедший из этой системы.

Тьфу на неё», – резюмировал Долгов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть