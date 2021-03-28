28.03.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Вся карьера Натальи Поклонской является яркой демонстрацией беспринципности и смены позиции ради конъюнктурных интересов.

Об этом в своем блоге пишет экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будучи украинской прокуроршей, ТП Поклонская открывала уголовные дела против пророссийских активистов. Это было задолго до 2014 года, когда кое-кто слепил из неё на скорую руку липовую «героиню Русской весны». В марте 2019, посещая Донецк, ТП вещала о том, что Донбасс должен воссоединиться с Россией. Прошло всего 2 года – и оказалось, что жители Донбасса «в Россию не хотят» (практически дословная цитата).

Хорошее дело Украиной не назовут, а украинский прокурор – это пожизненный диагноз. Абсолютная беспринципность, мгновенные переобувания, исключительных размеров эгоизм и полное непонимание чаяний и интересов простых людей – это всё они, украинские прокуроры. Кто жил при Украине, тот помнит, какой омерзительной жижей была ГПУ и её филиалы на местах. ТП Поклонская – характернейший, ярчайший персонаж, вышедший из этой системы.

Тьфу на неё», – резюмировал Долгов.