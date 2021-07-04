04.07.2021, Москва, Михаил Рябов
 
Великобритания, Дзен, Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина
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Экс-спикер МИД ДНР возмущен реакцией Захаровой на футбольную провокацию Лондона

Новости УкраиныЭкс-спикер МИД ДНР Константин Долгов подверг резкой критике заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой,...

Экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов подверг резкой критике заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой, которая решила проявить дружелюбие в ответ на новые попытки Украины и Великобритании оспорить территориальную целостность России.

Поводом для заявления Долгова стала миролюбивая реакция Захаровой на то, что британское посольство перед матчем Англия-Украина выразило надежду, что украинская сборная сможет скоро сыграть в Донецке, а потом поедет в отпуск в Крым.

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«Благодарим британское посольство за рекламу курортных возможностей Крыма.  Со своей стороны приглашаем в Крым английского посла. Попасть туда можно самолетом через  новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться  и водным транспортом, исключая эсминцы. Что касается Донецка, то они и сами ответят – в Донбассе никогда не сомневалась», – заявила Захарова.

Долгов с таким дружелюбием не согласился.

«После того, как фанаты украинских футбольных команд жгли людей в Одессе 2 мая 2014 года…После того, как ни один украинский футбольный клуб на уровне руководства не осудил это… После того, как украинские футболисты поддерживали так называемую «АТО» и мастурбировали на портреты Бандеры… После того, как украинские футболисты надевали футболки с символикой украинской армии и надписью «Пышаемося» (гордимся)… в Донецке украинская футбольная сборная может сыграть разве что в ящик», – поправил Долгов российскую чиновницу.

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