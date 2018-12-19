Экс-спикер МИД ДНР высмеял слова зама Лаврова об ответе американцам на Украине

19.12.2018, Москва, Михаил Рябов

«Россия будет вынуждена адекватно реагировать» на перспективу появления военной базы США на территории Украины, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С 2014 года американские инструкторы размещены на различных украинских полигонах и круглогодично проводят там тренинги солдат и офицеров ВСУ. Корабли ВМС США часто заходят в черноморские порты Украины, участвуют в совместных учениях по линии украинского оборонного ведомства. Военнослужащие США летом 2017 года приступили к строительству Центра оперативного управления флотом для ВМС Украины в городе Очаков Николаевской области. Одним словом, мы видим и без того избыточное американское военное присутствие на Украине, что, кстати, противоречит пункту 10 минских соглашений. Перспектива появления в стране еще и военной базы США неизбежно приведет к дальнейшему ухудшению ситуации в области безопасности и крайне негативно скажется на перспективе урегулирования конфликта в Донбассе. Россия, со своей стороны, вынуждена будет адекватно реагировать», – сказал чиновник в интервью «РИА Новости».

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«Адекватным? Это каким? Разместят нашу базу в Воронеже? Или как в случае с арестом Бутиной – проведут флешмоб «поставь хэштег в знак протеста»?» – язвительно прокомментировал слова Карасина экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов.

Он полагает, что Москва демонстрирует неадекватную реакцию и на угрозу захвата православных святынь на Украине – так Долгов комментирует обещание спикера Госдумы Вячеслава Володина направить обращение в ОБСЕ по поводу давления СБУ на православных священников.

«В «Спортлото» ещё напишите… Где хотя бы симметричные меры сегодня? Почему из нас делают терпил? Почему маленький Израиль может провести спецоперацию за границей, чтобы вытащить своих граждан (самых рядовых граждан, не «элиту»), а мы жуём сопли?» – возмущен Долгов.