Экс-спикер МИД Украины: «Крымская платформа» рискует обернуться огромным провалом

«Крымская платформа» может обернуться грандиозным провалом для украинской власти, превратившись из саммита первых лиц, как она изначально задумывалась, в мероприятие с участием третьесортных министров и простых парламентариев.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил депутат Верховной рады, бывший спикер МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Волошина, об успехе «платформы» можно говорить лишь в том случае, если на ней будут представлены руководители крупнейших мировых держав, а не лимитрофов Прибалтики.

«Показательно, сколько там осталось – две с небольшим недели, а у нас нет списка участников. Любой человек, который хоть чуть-чуть разбирается в дипломатии, понимает, о чем это говорит. О том, что список саму власть не удовлетворяет, они опасаются волны критики, что столько было шума, а получилось не так, как хотелось. Поэтому там звучит количество стран.

Судя по тому, что мой давний знакомый, приятель, Дмитрий Иванович Кулеба рассказывает о том, что 37 стран – ну, знаете, депутат парламента какого-то тоже, можно сказать, что представляет страну, или глава комитета по внешней политике, министр транспорта США.

Вы изначально, дорогие представители власти, во главе с товарищем Зеленским, великим дипломатом всех времен и народов, заявили о том, что речь идет о саммите «Крымской платформы». Саммит, можно почитать в любом словаре, – это собрание глав государств и правительств. То есть, первых лиц в своих странах. Соответственно, оценивать нужно не по количеству всего присутствующих там, сколько флажков они поставят, хотят 37 – это тоже ничтожно мало – 200 государств в мире.

То есть, если, условно говоря, Китайская народная республика не пришлет даже хоть посла для участия или любого дипломата, то это уже огромное поражение, потому что это ведущее государство мира, которое тоже формально считает Крым территорией Украины…

Отсутствие представителя КНР на этом мероприятии будет уже говорить о том, что это серьезная неудача…. Если в итоге, все-таки, там окажется, что среди глав государств и правительств будут лидеры исключительно Польши, стран Балтии, Словакии, Румынии, под вопросом даже Эрдоган, хотя во многом для него это все задумывалось, под Турцию это все делалось изначально. Но если Эрдоган не приедет и окажется, что это всего лишь набор стран-клинических русофобов, которые известны своей неубиваемой антироссийской позицией, те же страны Балтии, они себе не просто в ногу, они в две ноги готовы стрелять, чтобы навредить Российской Федерации», – пояснил Волошин.