Экс-спикер МИД Украины посоветовал Зеленскому плюнуть на США

22.05.2019, Киев, Владимир Гладков

США понизили уровень присутствия на Украине, поэтому новому президенту Владимиру Зеленскому стоило бы возобновить фактически замороженные после майдана экономические связи с одним из главных американских противников – Китаем.

Кроме того, хватит идти на поводу США и в отношениях с «Газпромом».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в эфире «NewsOne» заявил экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Приезд министра энергетики, а не госсекретаря, как обсуждалось изначально, это понижение уровня присутствия американцев на инаугурации, что бы тут ни крутили. Приехал тот человек, который для Украины хуже всего. Зная американские интересы, могу предположить, что это человек, который приехал отстоять, чтобы мы дальше покупали пеньсильванский уголь втридорога по 130 долларов, это человек, который явно приехал доказывать, что нам не надо идти на компромиссы с Россией по вопросу транзита, по возвращению к вопросу о газотранспортном консорциуме. Соответственно, давайте вспомним американский стратегический интерес – США заинтересованы, чтобы Европа покупала не российский газ, неважно, через нашу территорию или в обход, а в том, чтобы ЕС покупал американский сжиженный газ, которого сегодня избыток на рынке.

С одной стороны они будут делать всё, чтобы максимально препятствовать взаимодействию Европы, Зеленского и «Газпрома», а у нас с 1 января контракт имени Юли Тимошенко заканчивается, нового контракта нет, и мы эту зиму можем встречать с абсолютно холодными батареями. То есть, никакого реверса физически не существует. Мы берём определённое количество газа из того объёма, который Россия отправляет в Европу, просто закупая его формально в разных компаниях Словакии и других стран. То есть, физически по этой трубе газ идёт только в одну сторону, соответственно, прекращение транзита будет означать прекращение нормальных поставок газа в Украину. Поэтому нормальные политики откладывают в сторону эмоции и едут в этом смысле договариваться только с двумя игроками – с поставщиком и покупателем, с «Газпромом» и с европейскими компаниями, США здесь вообще ни при чём», – заявил дипломат.

При этом, по его мнению, сейчас, после смены президента, Украине необходимо восстановить экономические отношения с Китаем.

«Спросили, куда стоить ехать (Зеленскому в первую очередь – ред): если бы Зеленский хотел показать, что он реально уважает суверенитет и целостность Украины и хочет, чтобы Украина была самодостаточным игроком, то первый визит должен быть в Пекин. КНР – это вторая экономика мира, важнейший политический игрок, находится в очень непростых отношениях с США и очень оценила бы и в форме инвестиций, и в форме закупок наших товаров и так далее, если бы после пяти лет практически полного игнорирования со стороны нашей власти под давлением Вашингтона такого важного партнёра как Китай, Зеленский и его команда показали бы, что Китай есть на внешнеполитической карте Украины», – добавил Волошин.