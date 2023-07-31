Экс-спикер МИД Украины: Потери ВСУ так велики, что надежда на Польшу

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Потери на Украине настолько велики, что многие там с облегчением восприняли бы присоединение Польши в войну с Россией напрямую. Об этом в эфире телеканала «CTVBY» заявил экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Волошина, при этом, Польша, как и другие страны Евросоюза, уже по факту вовлечены в конфликт.

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«Польша, с точки зрения хотя бы того, что сегодня украинская армия, которой руководит режим Зеленского, процентов на 80-90 зависит от поставок Запада, а главный логистический хаб таких поставок расположен на территории Польши, даже ремонтные базы для военной техники расположены в Польше, то по факту Польша уже участвует в этих боевых действиях. Точно так же, как невозможно отрицать, что некоторые другие страны, которые оказывают в той или иной форме противодействие Российской Федерации в форме поставок вооружений – их так же можно считать участниками конфликта, потому что они точно знают, где эти вооружения используются… Поскольку потери колоссальны, если бы Польша вступила в войну, к сожалению, надо признать, что многие наши соотечественники были бы рады такому расширению конфликта – просто потому, что идти на компромисс они пока в своем большинстве не готовы, а проигрывать они тоже не хотят, а потери уже слишком велики. Поэтому вступление поляков в войну многими в Украине воспринималось бы как облегчение», – заявил Волошин.