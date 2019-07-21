Экс-спикер МИД Украины: Зеленский – это еще пять лет войны

21.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Задача нового президента Украины Владимира Зеленского была в том, чтобы спустя неделю после инаугурации начать переговоры с Москвой по миру в Донбассе, чего он не сделал.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, эксперт-международник Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задача Зеленского, который получил 73% голосов, была уже на следующую неделю после инаугурации звонить Путину и говорить: «Владимир Владимирович, я жду вас в Минске, приезжайте, будем разговаривать», уже на каких условиях договариваться – другой вопрос. Но оказывается, что, проголосовав за Зеленского, мы проголосовали снова за пять лет новой войны», – отметил эксперт.

«Если наша предыдущая власть считала себя в силе и в праве объявить войну России, то почему они это не сделали, когда российские солдаты высаживались в Крыму в феврале 2014 года? У нас нет войны с Россией, потому что предыдущая и текущая власть так же, я считаю, слава Богу, не имела мужества эту войну объявить.

Поэтому давайте будем откровенны: 40 тысяч тех солдат, которые стоят по ту линию фронта, это не 40 тысяч граждан России, это преимущественное большинство тех же украинцев. Как они там оказались, под влиянием чего они там оказались, можем выяснять. Но когда приходят, извините, радикалы и призывают убивать журналистов – для меня они не меньшая угроза, чем те, кто стоят по ту сторону. Что одни – боевики, что другие – боевики», – добавил Волошин.