Экс-спикер «Правого сектора»: Польша и Прибалтика активно готовятся к войне

В Польше и прибалтийских странах уже на полном серьёзе проговаривают сценарии боевых действий против РФ. Считается, что нужно продержаться хотя бы 5 дней, пока не будет применена 5 статья устава НАТО.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший спикер запрещенного в России «Правого сектора», экс-депутат Верховной рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВС Эстонии – это 7700 человек, 200 тысяч – это мобрезерв. Есть ещё Кайтселийт (добровольческое формирование – ред.)… В целом страны Балтии могут одновременно выставить где-то 130-150 тысяч – это немало на таком отдельном участке, они могут держать… 3-5 дней, которые им нужно продержаться, и дальше, скорее всего, будет применена 5 статья НАТО. И это, кстати, уже обговаривается, это не какая-то воображаемая история, это реалии, в которых живут эстонцы. Они спрашивают: может ли Путин одновременно с вами, или это он будет альтернативно, если вас победит, или наоборот, если не сможет, то может атаковать. Они действительно сейчас проговаривают сценарии, потому что они понимают реальную опасность», – рассказывал Береза.

По его словам, приблизительно то же сейчас обсуждается в Польше.

«Если кто бывает в Польше, он может увидеть, как в сторону границы с Белоруссией продвигаются военные в очень больших количествах постоянно. Польша сейчас усиливается на границе так, как никогда. Военных можно встретить всюду – на трассах, когда едешь, в Макдональдсе, на заправках, где угодно, в больших количествах. Не меньше, чем у нас, кстати. Потому что Польша действительно готовится к противостоянию», – добавил экс-правосек.