Экс-спикер «Правого сектора»*: Провал обороны ВСУ – личная ответственность Зеленского

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Своевременное сооружение оборонительных рубежей ударило бы по имиджу президента Украины Владимира Зеленского – как лидеру, готовящемуся к провалу «контрнаступа» – и теперь ВСУ после потери Авдеевки вынуждены укреплять свои оборонные рубежи под обстрелами российской армии.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора», депутат Верховной рады прошлого созыва Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы украинские войска сильно заминировали определённые районы, чтобы помешать российскому продвижению и нанести урон тем, кто наступает, то это было бы молчаливым признанием того, что Украина вряд ли сможет провести наступательную операцию. Я не знаю, почему так считают эксперты (в западных СМИ – ред.), но посмотрите, русские подготовили оборонные сооружения, а после этого пошли в наступление на Авдеевку. Более того, взяв Авдеевку, они сразу начали строить оборонные сооружения, понимая, что будет контратака. Но наш верховный главнокомандующий считает иначе. Более того, мы неплохо знаем, что он лично даёт команды, приказы – и считает, что он лучше знает, что нужно делать. Ну, видим, что происходит», – констатировал Береза.

Он добавил, что Зеленского интересует только пиар.

«Задержки в возведении укреплений означают, пишут издания, что украинские войска теперь могут быть вынуждены укреплять свои оборонные рубежи под обстрелами российской армии, что значительно усложняет задание. Фактически… вместо того, чтобы используя время, пока удерживали Авдеевку, строили оборонные линии, этого не сделали. И время использовали на что? На пиар, ни на что более», – заключил экс-правосек.

*-экстремистская организация, запрещенная в РФ.