Экс-спикер «правосеков»: Русские готовят новую «очень мощную» операцию «Багратион»

Русские готовят стотысячный кулак свежих войск, и неизвестно куда придётся удар, однако потерявшему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому это неинтересно.

Об этом на своём канале заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора», бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«То, что я сейчас вижу, это фактически реинкарнация белорусской наступательной операции «Багратион», когда от Жукова ждали, где он будет идти в наступление. Ждали, что он будет идти с Венгрии или на Польшу, или ещё куда-то, а он пошёл через болота Белоруссии, и там его не ждали.

Бил он в разные места, растягивал, пытался сконцентрировать псевдоудар, и это ему удалось. Сейчас происходит фактически повтор той истории. Единственное, надеюсь, в Генштабе знают историю – и готовы к тому, где скорее всего будет наступление российских войск. Оно будет очень мощное.

Где-то в марте они закончили скрытую мобилизацию, мобилизовали-таки 400 тысяч. 300 тысяч они успеют подготовить, из которых процентов 30 это именно боевые части, то есть 100 тысяч – это армия, это много. У них будет очень мощный кулак, но мы не знаем, куда он пойдёт. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим попытки прощупать ситуацию на Сумщине, ещё где-то, кстати, Харьковское направление может быть не одно», – сказал Береза.