Экс-спикер правосеков: Зеленский заглотнул терминологическую наживку Путина

Игорь Шкапа.  
30.12.2025 16:59
  (Мск) , Киев
«Донбасс» включает в себя не только Донецкую область, а потому ВСУ в случае согласия на мирный план придется оставить куда больше территорий.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-депутат ВР, бывший спикер запрещенной в РФ неонацистской группировки «Правый сектор» Борислав Береза.

«В соглашении прописан выход войск из Донбасса. Я плохо помню географию Украины. У нас есть такая область Донбасская? Может у нас есть город такой Донбасс», – ерничает Береза.

Он заметил, что Донбасс включает в себя «Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую, немного Харьковской, еще и Запорожскую область».

«Откуда нужно выводить войска? Не слишком ли много? Потому что нам потом скажут: «Подождите, географически Донбасс – это то». С определений начинаются нюансы, о них немногие знают или не говорят. Или русские целенаправленно закладывают эту мину. Зеленский ее проглотил», – негодует Береза.

