Экс-спикер Рады соблазняет украинцев “правильным” евровыбором

04.01.2019, Киев, Игорь Петров

Украинская политика определяется за границами Украины, а в Киеве ее реализуют люди, которые при первой возможности готовы покинуть страну.

Об этом в эфире канала Povesti заявил бывший председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся система государственного управления и государственная политика – внешняя. Эта политика ведется в интересах внешних управленцев. Она никаком образом не имеет отношения к потребностям украинских граждан. Все это делается теми, кто видит свою жизнь уже за пределами Украины. Они купили себе там жилье, не над Днепром, а над Темзой, в Монако и пр», – сказал он.

«Изменение системы, ликвидация административной вертикали, передача полномочий выборным структурам и наделения их возможностями через реформу бюджетного и налогового законодательства, – это будет сделано обязательно, и тогда мы увидим, как изменится человек. Вот, что называется «европейский выбор». Не членство в каких-то структурах, где нас никто не ждет – это все, извините, очковтирательство. Мы уже вступили в ассоциацию.

Я помню, когда лет 5-6 назад появился проект соглашения об ассоциации с ЕС. Это обширный документ, почти на 700 страниц. Я добросовестно проработал этот документ и выступил с заявлением. Сказал, давайте подпишем политическую часть соглашения, даже в одностороннем порядке. Мы должны продемонстрировать миру, что идем к европейской формуле управления. Но экономическую часть этого соглашения писали не в Киеве. Писали в структурах в Брюсселе, Страсбурге – там, где своими проблемами занимается руководство ЕС и Еврокомиссии. Они подстраивали под нужды ЕС возможности Украины. А в Киеве, похоже, никто не читал, что там написано», – сказал он.