15.05.2018

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Экс-спикер СБУ: Украинская нация вымирает как вид

Украина превращается в пустынную территорию, где основное население живет в крупных городах и вдоль западной границы.

Об этом на своей странице в Facebook пишет киевский журналист Станислав Речинский, руководивший пресс-службой СБУ при Александре Турчинове.

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По словам журналиста, Украина оказалась между “Россией и глобализацией”.

“В России украинец – “хохол”, недорусский. В Глобализастане – запуганный белый в пакистанском раю”, – утверждает Речинский.

По его мнению, обе угрозы осложняются двумя проблемами – лавинообразной депопуляцией и властью, “в которой нет правых”.

“Масштабы депопуляции настолько кошмарны, что никто не хочет проводить перепись. В 1989 году нас было 52 миллиона плюс 3 миллиона иммигрантов. Итого – 55. Сейчас по официальным данным нас 44 миллиона. При этом 7 миллионов зарегистрированы за рубежом. 44 – 7 = 37. А еще отнимаем Крым – 2,5 млн, ордло – 3,5. Получаем 31. Из этой цифры отнимаем приблизительную цифру уехавших в РФ и неучтенных за рубежом. Получается где то 29. В Польше – 42. По сути, Украина – опустевшая территория, в которой основное население живет в миллионниках и вдоль западной границы.

Пустая площадка, которая в чьих то планах уже заселена. Не нами. В российских планах, какими-нибудь “великороссами” из нищей средней полосы. В глобализационных планах – мультикультурными мигрантами. Украинцы вполне могут повторить судьбу стремительно исчезающих прибалтов. И, на самом деле, только они да белоруссы – наши естественные и исторические союзники. И мощное правое националистическое движение. Иначе – Красная книга. Нации, как и виды – вымирают”, – приходит к выводу Речинский.