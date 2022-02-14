Экс-спикер Верховной рады перешёл на сторону Лукашенко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил бывшему спикеру Верховной рады Александру Морозу, почему войны России с Украиной не будет.

Об этом Мороз рассказал журналистам в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Меня и моих друзей беспокоило то, что вот это обострение может плохо закончиться для всех нас. Этого нельзя допустить. Я хотел попросить Александра Григорьевича, чтобы он в меру своих возможностей (а они у него приличные) помог с этим напряжением – погасить его. На что он выразил свое понимание, необходимость и согласие принимать в этом участие. Это большое дело», – сказал Мороз.

Он не стал раскрывать детали, но сказал, что Лукашенко его успокоил.

«Мне кажется, это должно повлиять на снятие этого искусственно созданного напряжения, созданного даже не украинской властью, не российской стороной. Это создано интересами тех, кто сидит за океаном и думает, что он до сих пор управляет миром так, как он хотел бы управлять», – сказал Мороз.

В беседе с Лукашенко он нахваливал достижения Белоруссии и ставил тяжелые диагнозы «незалежной».

«Я находился в больнице и написал книгу, которая называется «В красном отделении». В красном отделении сегодня вся Украина. Здесь очень важно, какая болезнь, какой диагноз, какой протокол лечения. Главный диагноз – это безгосударственность, это зависимость от внешнего управления, с чем нельзя смириться», – заключил Мороз.