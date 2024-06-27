Экс-спикер ВСУ: Трамп говорит циничные и страшные вещи

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На Западе уже не стесняются говорить, что поддерживают Украину ровно в той мере, чтобы подольше затянуть войну, не считаясь с жертвами ни среди военных, ни среди гражданских.

Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не очень приятная история. Пан Трамп заявляет, что завершит конфликт, как только переизберётся, используя следующий алгоритм: он предложит Киеву сесть за стол переговоров с РФ, в случае отказа, он полностью перекроет каналы поставок вооружений и военной техники. Такое же предложение он озвучит в адрес Путина, и если он откажется, то Трамп будет готов обеспечить Киев всем необходимым оружием и боеприпасами, чтобы украинская армия гарантированно победила на поле боя. Итак, оказывается, сейчас наши высокоуважаемые западные партнёры дают нам ровно столько оружия, чтобы мы не проиграли, но не дают столько, чтобы мы выиграли в противостоянии с российской армией. Это чрезвычайно циничная и страшная вещь, потому что де-факто тысячи и тысячи смертей гражданских и военных связаны с тем, что мировые игроки играют в мировую геополитику, не обращая внимания на страдания нашего населения», – возмутился Селезнёв.

Он назвал «очень серьёзным вызовом» проговаривание вслух такого положения вещей.

«Думаю, наше высшее военно-политическое руководство рационально этот вызов оценивает. Но есть ли у нас возможность как-то влиять на эти процессы? Думаю, что кейс наших возможностей ограничен. Ресурсы нашего ОПК не позволяют нам полностью обеспечить украинское войско, дипломатические переговоры идут не всегда так успешно, как хотелось бы. А наши западные партнёры постоянно принимают «отложенные решения»: оружие, которое нужно по состоянию на сейчас, мы получаем, но через год переговоров. Даже объёмы поставок вооружений составляют 50% от заявленных нашим западным партнёрам», – жаловался экс-спикер ВСУ.