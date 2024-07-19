Экс-спикер ВСУ вступился за Буданова – натрепавшего, что русские выдохнутся к марту

У русских ещё множество резервов и ресурсов, которые они могут «отправить в пекло войны».

Об этом на канале «Украина 24» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Где-то в середине февраля Буданов утверждал такое, мол, к началу марта наступательный потенциал противника будет выхолощен. Он размышлял теми позициями, которые определяет классическая военная наука, мол, наступательные действия оперативного или стратегического уровня обычно длится три, максимум, пять месяцев. На тот промежуток времени боевые действия уже перевалили за пять месяцев. И логика допущений генерала Буданова была очевидна. Однако этого не произошло. После марта прошло ещё несколько месяцев, июль в разгаре, и боевые действия в исполнении российской армии продолжаются. Почему? Потому что де-факто российская армия задействовала почти все свои резервы и ресурсы, в частности стратегические, для достижения успеха. Способны ли они сейчас возобновить и пополнить свои стратегические резервы… есть несколько версий. Кто-то рассказывает, что где-то за Уралом формируется ещё стотысячная группировка войск, кто говорит, что ВС РФ действуют на грани своих возможностей», – сказал Селезнёв.

Он призвал смотреть на факты.

«Мы же должны понимать такое: за последние, как минимум, полтора месяца на поле боя добавилось ещё несколько очень сложных адского уровня участков фронта. Речь идёт о Торецком направлении. Мы видим, какое оживление происходит на Купянско-Лиманском направлении, а потому у врага пока что есть резервы и ресурсы, которые он отправляет в пекло войны. Поэтому говорить, что сейчас эти резервы будут выхолощены, не стоит. 10 тысяч снарядов, которые каждые сутки враг отправляет в сторону наших защитников, свидетельствуют о том, что у врага есть соответствующие возможности для ведения наступательных действий на поле боя», – добавил экс-спикер.