Экс-ведущий киевского Антимайдана: Русские танки не придут и не спасут

07.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Жителям Украины и Белоруссии, выступающим за воссоединение с Россией, не стоит надеяться на приход русской армии, как это было в Крыму. Апатия подавляющего большинства населения бывших советских республик привела к тому, что в РФ их воспринимают как предателей и не собираются проливать кровь своих солдат.

Об этом в эфире YouTube-канала «Голос Правды» заявил экс-ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот, ныне живущий в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кот заявил, что за 30 лет существования «самостийные» Украина и Белоруссия вели себя так, что РФ не станет ценой жизни и благополучия собственных граждан исправлять чужие ошибки.

«Так вот, думаю, что россияне не придут в Киев и не придут в Минск. Честно говоря, я не знаю наверняка – будут они это делать или нет. Но, живя здесь, в Москве, и разговаривая со здешними людьми, я понимаю, что все достаточно прагматично смотрят на этот мир, и рассматривают его только сугубо с прагматичных целеполаганий, выгоды/невыгоды для своей страны и народа.

К сожалению, за эти 30 лет существования в самостоятельном плавании Белоруссия и Украина умудрились доказать русскому брату в России, что они не русские, что мы разные, и россияне тоже перестали их воспринимать как брата, а наоборот, больше смотрят на них как на предателей братской дружбы. Особенно Украина, Белоруссия меньше, но она тоже движется в сторону русофобствования.

Ситуация достаточно сложная. Нужно исходить из того, что Россия не придёт, и россияне никого спасать не будут – у них своих хлопот хватает. И украинцы, и белорусы должны чётко понимать, что никто не собирается их спасать ценой собственной жизни, собственного благополучия. Потому что это же не просто «прийти и спасти». Это взять на себя очень серьёзный гуж, и ещё неизвестно, сдюжит ли российский народ, потянут ли финансово, интеграционно.

Потому надо понимать – россияне не придут и не спасут. Надо полагаться на собственные силы, что всё должны делать сами. Хотя у белорусов ещё есть шансы избежать большого потрясения, не допустив в своей стране майдан и госпереворот», – сказал Кот.

Он осудил последние антироссийские заявления белорусского президента.

«Этот дурик (Александр Лукашенко – прим. ред.) умудрился разбить с Россией очередные горшки. А потом, когда закончатся выборы, я не знаю, как он будет их склеивать. У России есть ещё возможность подождать пять лет, если надо – десять лет. Россия играет в долгую, это всё-таки имперская история. А эти все околыши, осколыши, вроде Украины – это новообразования», – сказал беженец.