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Бывший замглавы Судака Эйваз Умеров получил три года колонии за избиение подчиненного. В июле 2019 года, будучи в должности замглавы администрации Судака, он потребовал от директора «Коммунхоза» собрать деньги с предпринимателей на центральной Кипарисовой аллее и набережной, чтобы приобрести урны у определенного поставщика. На отказ директор коммунального предприятия получил три удара в голову, которые эксперты оценили, как «легкий вред здоровью». Действия Умерова попали под статью УК о превышении должностных полномочий с применением насилия. Суд назначил минимальное наказание в 3 года колонии общего режима. Под стражу Умерова взяли в зале суда.

Подсудимый свою вину в содеянном не признал. Вот какое сообщение появилось в его Telegram-канале уже после оглашения приговора: «Фактически Эйваза осудили за то, что, по мнению обвинения, он нанес несколько пощечин руководителю коммунального предприятия, срывавшего подготовку города к летнему сезону».

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Так или иначе, но в прошлом году на Умерова завели еще одно уголовное дело за рукоприкладство. Тогда под горячую руку попался советник главы Крыма Эрвин Мусаев.

Потасовка произошла 3 октября. Мусаев настаивает, что причин для драки не было. Они с Умеровым соседи и, выйдя из своего двора, он увидел соседскую машину. Решил присмотреться, что не понравилось хозяину авто, и тот накинулся с кулаками. По еще одной из версий, до потасовки была словестная перепалка, суть которой Мусаев не раскрывает.

Сам Умеров строил свою защиту, утверждая, что подвергается гонениям за разоблачением «оборотней» в российской власти Крыма.

Так, якобы, избитый Мусаев перед дракой грозил ему: «скоро наши вернутся, и тебе и твоим детям мы поотрезаем головы».

По версии Умерова, Мусаев поддерживает связь со своим дядей – беглым вице-премьером правительства Крыма, организатором продовольственной и энергетической блокады полуострова Ленуром Ислямовым.

К тому же, родная младшая сестра Мусаева, проживающая в Киеве, замужем за нацистом, который является действующим боевиком нацбата «Торнадо» на Украине. А сама младшая сестра является участницей теробороны Киева.

Так или иначе, но Мусаев написал заявление в полицию, там возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 – «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Последним объектом критики Умерова стал муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев. Серия публикаций о государственной измене муфтия тянет на уголовное дело за клевету.

Против Умерова может быть возбуждено еще одно уголовное дело – за махинации с госзакупками и контрактами. По информации крымского блогера Александра Талипова, Умеров и его супруга получали господряды, и часть из них имеют признаки мошенничества, как управление пансионатом «Алмаз» в селе Морское под Судаком.