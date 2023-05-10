Экс-вице-премьеру Крыма дали на Украине срок – больше, чем в России

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Бывший вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, приговоренный в России к 8 годам лишения свободы за крупную взятку, получил новый срок, на этот раз на Украине.

За государственную измену Нахлупина заочно осудили на 12 лет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По версии украинской прокуратуры ушедшей в историю “Автономной Республики Крым”, будучи депутатом Верховного Совета Крыма, Нахлупин голосовал за проведение Всекрымского референдума, утвердил постановление «О декларации независимости АР Крым и г. Севастополя» и дальнейшее вхождение Крыма в состав РФ.

Все это, по версии украинских прокуроров, должно было замаскировать факт оккупации полуострова вооруженными силами РФ, и никакого народного волеизъявления не было, а крымские депутаты, принимая решения и постановления, нарушили закон, поскольку Верховная Рада Украины к тому моменту прекратила их полномочия.

На момент событий «Русской весны» 2014 года Нахлупин возглавлял бюджетный комитет парламента Крыма. После зимних каникул он вернулся с переломом ноги после неудачного катания на лыжах на зарубежном курорте. Говорят, что решение руководства парламента Крыма по референдуму вызвало у Нахлупина личный протест – в Крым он приехал в составе команды «макеевского» премьер-министра Василия Джарты, но после смерти последнего решил остаться на полуострове, но не терять связи с Донбассом.

Поэтому стремление Крыма отсоединится от майданной Украины не входило в интересы Нахлупина, но после появления «вежливых людей» взгляды парламентария изменились, а вернувшиеся в Макеевку коллеги по странному стечению обстоятельств стали пропадать или заканчивать жизнь самоубийством.

Нынешний глава Крыма Сергей Аксёнов был заместителем Нахлупина в бюджетном комитете, и при формировании нового правительства Крыма отблагодарил бывшего патрона постом вице-премьера по ФЦП и дорожному строительству. Благодарность Нахлупин не оценил, в 2018 году его задержали по подозрению в получении крупной взятки.

Следком вменил ему получение через посредников взятки на сумму более 16 миллионов рублей за победу в тендерах по 28 позициям федеральных и региональных программ. Доказать мздоимство самого Нахлупина следствие не могло, пока на сотрудничество не пошел правая рука вице-премьера Ярослав Сливка. Он рассказал, как по поручению шефа принимал «благодарность» от коммерсантов. За содействие следствию Сливка получил 6,5 лет условно.