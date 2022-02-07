Экс-военный прокурор: Зеленский деморализует ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о намерении отменить призыв, но ВСУ нельзя будет укомплектовать одними контрактниками.

Об этом на пресс-конференции в Киеве завил полковник юстиции в запасе, экс-военный прокурор, адвокат Игорь Серков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотят отменить призыв. Это – большая глупость. В условиях военных, в условиях гибридной войны, заявлять о том, что будет отменен призыв – это элемент деморализации вооруженных сил, элемент разброда и шатания. Невозможно отменить призыв в Украине. Если мы отменим призыв мы не укомплектуем вооруженные силы личным составом даже на 50%. Мы не укомплектуем их если не будет призывников», – сказал Серков.

По его словам, на Украине среди контрактников сегодня очень много случайных людей.

«А если мы отменим призыв, то кто будет проходить контрактную службу? Кто будет защищать суверенитет и территориальную целостность? Никто. Более того, сейчас планка призыва настолько занижена что воинские комиссии призывают людей, которых в хорошие времена и призывать нельзя. У них низкий уровень здоровья, они, по большому счету не годны для прохождения воинской службы. Но их призывают чтобы как-то укомплектовывать.

Государство ничего не делает, чтобы молодые люди были заинтересованы в контрактной службе. В той же Америке даже если негражданин поступает на контрактную службу, то рано или поздно он получает гражданство США. При выслуге 10 лет он имеет право поступать в ряд вузов. Есть медстраховка, обеспечение жильем кредиты и тому подобное. У нас что-то сделали, чтобы заинтересовать молодых людей идти на контрактную службу? Нет», – резюмировал Серков.