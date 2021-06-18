Экс-юрист Ходорковского: Америка слишком поздно решила вернуться

18.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Президент США Джо Байден может на словах угрожать России, но на деле он признает Москву легитимной стороной и суверенным государством.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет экс-руководитель правового управления компании ЮКОС Дмитрий Гололобов.

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«Пытаться толковать итоги встречи Путина и Байдена на сновании публично доступных транскриптов их переговоров, данных ими интервью или неких «инсайдерских утечек» – все равно, что пытаться понять принципы высшей математики на основании учебника для пятого класса», – отмечает Гололобов.

«Да, Байден еще может якобы чем-то «угрожать» Путину, указывать на недопустимость смерти Навального и кибер-атак, но факт остается фактом: он абсолютно признает «кровавый путинский режим» в качестве легитимной договаривающейся стороны от суверенной страны со своими традициями. У Америки нет больше ни желания, ни сил «ломать Россию через колено» и требовать от нее что-то», – считает юрист.

По его мнению, вся риторика об Украине или «правах человека» – только для массового потребителя и журналистов. Проблемой США автор называет не Россию, а Китай, котоый в ближайшие годы станет ведущей экономикой мира.

«А Россия будет спокойно смотреть со стороны на борьбу «американской гадюки» с «китайской жабой» и собирать дивиденды. Китайцам, кстати, совершенно все равно, что будет с Навальным и со всей «альтернативной» российской оппозицией. Они и бровью не поведут, если Владимир Владимирович загонит их в какой-нибудь «новый ГУЛАГ». Новые времена – новые игроки – новые правила. Америка слишком поздно решила вернуться», – резюмирует Гололобов.