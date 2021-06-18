18.06.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Китай, Политика, Россия, США
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Экс-юрист Ходорковского: Америка слишком поздно решила вернуться

Президент США Джо Байден может на словах угрожать России, но на деле он признает...

Президент США Джо Байден может на словах угрожать России, но на деле он признает Москву легитимной стороной и суверенным государством.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет экс-руководитель правового управления компании ЮКОС Дмитрий Гололобов.

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«Пытаться толковать итоги встречи Путина и Байдена на сновании публично доступных транскриптов их переговоров, данных ими интервью или неких «инсайдерских утечек» – все равно, что пытаться понять принципы высшей математики на основании учебника для пятого класса», – отмечает Гололобов.

«Да, Байден еще может якобы чем-то «угрожать» Путину, указывать на недопустимость смерти Навального и кибер-атак, но факт остается фактом: он абсолютно признает «кровавый путинский режим» в качестве легитимной договаривающейся стороны от суверенной страны со своими традициями. У Америки нет больше ни желания, ни сил «ломать Россию через колено» и требовать от нее что-то», – считает юрист.

По его мнению, вся риторика об Украине или «правах человека» – только для массового потребителя и журналистов. Проблемой США автор называет не Россию, а Китай, котоый в ближайшие годы станет ведущей экономикой мира.

«А Россия будет спокойно смотреть со стороны на борьбу «американской гадюки» с «китайской жабой» и собирать дивиденды. Китайцам, кстати, совершенно все равно, что будет с Навальным и со всей «альтернативной» российской оппозицией. Они и бровью не поведут, если Владимир Владимирович загонит их в какой-нибудь «новый ГУЛАГ». Новые времена – новые игроки – новые правила. Америка слишком поздно решила вернуться», – резюмирует Гололобов.


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