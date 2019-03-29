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29.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Коррупция, Криминал, Крым, Украина
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Экс-юрист Януковича обвинил ФСБ в содействии соратнику Яценюка

Соратник экс-премьера Украины Арсения Яценюка Максим Бурбак признался, что его семья до сих пор живет в “оккупированном Россией” Крыму, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил бывший замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

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“Вчера лидер фракции Народного Фронта Максим Бурбак, в ответ на мое разоблачение его родного брата и одноклассника Арсения Яценюка в систематическом посещении оккупированного Крыма, признал что их семья действительно проживает в Крыму и это их семейная боль”, – написал Портнов в своем телеграмм-канале.

“Учитывая, что на территории России нельзя легально пребывать более 90 дней в течение полугода, правильно ли я понимаю, что кроме лояльного отношения к семье Бурбака ФСБ России, более 75 раз не обращавшей внимания на пересечение ними границ оккупированного Крыма, российские власти ещё и любезно предоставили семье украинского патриота паспорта граждан Российской Федерации?”, – добавил экс-юрист Януковича.

Напомним, как вчера сообщал ПолитНавигатор, Андрей Портнов направил в СБУ заявление относительно выявленных 75 незаконных поездок родного брата Бурбака в Крым, считающийся по законодательству Украины “оккупированным” Россией. Также из документов Портнова следует, что у семьи главы фракции Народного фронта в Раде имеется многочисленная доходная недвижимость в Крыму.

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