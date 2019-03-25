Экс-юрист Януковича считает дни до падения “самого изощренного криминального режима” на Украине

25.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывший замглавы администрации Виктора Януковича по правовым вопросам Андрей Портнов назвал предстоящие выборы “окончанием эпохи революции и майдана”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом Портнов написал на своей страничке в соцсети.

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“Друзья, менее семи дней до старта голосования. И эти выборы важны не только уходом Порошенко, но и окончанием эпохи революции и Майдана, запомнившихся разрушением государства и маргинализацией целого пласта новых людей и явлений, назначивших себя государственными деятелями и патриотами для прикрытия набегов, грабежей, мародёрства и хищений”, – написал он.

“Избавившись от Порошенко, мы постепенно избавляемся и от Яценюка, Гройсмана, Луценко, Грицака, Парубия, Пашинского и других преступников”,- считает бывший чиновник.

“После этих выборов мы можем закончить целый этап государственного падения и перевернуть страницу правления самого изощрённого криминального режима в истории Украины. Неделя”, – добавил Портнов.