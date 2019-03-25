Выборы
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25.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Мнение, Политика, Украина
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Экс-юрист Януковича считает дни до падения “самого изощренного криминального режима” на Украине

Бывший замглавы администрации Виктора Януковича по правовым вопросам Андрей Портнов назвал предстоящие выборы “окончанием эпохи революции и майдана”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом Портнов написал на своей страничке в соцсети.

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“Друзья, менее семи дней до старта голосования. И эти выборы важны не только уходом Порошенко, но и окончанием эпохи революции и Майдана, запомнившихся разрушением государства и маргинализацией целого пласта новых людей и явлений, назначивших себя государственными деятелями и патриотами для прикрытия набегов, грабежей, мародёрства и хищений”, – написал он.

“Избавившись от Порошенко, мы постепенно избавляемся и от Яценюка, Гройсмана, Луценко, Грицака, Парубия, Пашинского и других преступников”,- считает бывший чиновник.

“После этих выборов мы можем закончить целый этап государственного падения и перевернуть страницу правления самого изощрённого криминального режима в истории Украины. Неделя”, – добавил Портнов.

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