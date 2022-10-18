Экс-замгенсека ООН: Россия имеет право защитить Белоруссию

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Созданная в Белоруссии совместно с Россией вооруженная группировка – это демонстрация готовности защищать западные границы Союзного государства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе

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«Белоруссия — это стратегический партнер России, она входит в Союзное государство», – сказал экс-дипломат «Известями».

Он напомнил, что на западных границах Белоруссии НАТО проводит военные маневры угрожающего характера.

«Россия в такой момент должна оказать Минску всяческую помощь и содействие — и в военном, и в политическом плане. Наши друзья в Белоруссии должны чувствовать себя защищенными. Создание группировки войск — это прежде всего демонстрация нашей готовности по защите западных границ Союзного государства. Того, что мы готовы дать достойный отпор любому агрессору», – резюмировал Орджоникидзе.