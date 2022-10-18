Экс-замгенсека ООН: Россия имеет право защитить Белоруссию

18.10.2022  11:19 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 558
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия


Созданная в Белоруссии совместно с  Россией вооруженная группировка  – это демонстрация готовности защищать западные границы Союзного государства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе

Созданная в Белоруссии совместно с  Россией вооруженная группировка  – это демонстрация готовности защищать западные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Белоруссия — это стратегический партнер России, она входит в Союзное государство», – сказал экс-дипломат «Известями».

Он напомнил, что на западных границах Белоруссии НАТО проводит военные маневры угрожающего характера.

«Россия в такой момент должна оказать Минску всяческую помощь и содействие — и в военном, и в политическом плане. Наши друзья в Белоруссии должны чувствовать себя защищенными. Создание группировки войск — это прежде всего демонстрация нашей готовности по защите западных границ Союзного государства. Того, что мы готовы дать достойный отпор любому агрессору», – резюмировал Орджоникидзе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть