Экс-замгенпрокурора: Бузина убит по приказу украинской власти

28.03.2020, Киев, Игорь Петров

Украинская власть после Майдана при участии европейцев и американцев проводила политику террор, чтобы избавиться от инакомыслящих.

Об этом в эфире канала «Эхо Киева» сообщил бывший заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело Бузины – это дело имеющее глубокую подоплеку, это не простое бытовое убийство, как бы нам это не представляли, как бы нам не рассказывали, что вот два каких-то отморозка пошли, убили. Да, внешне это выглядит так. Но на самом деле у этого дела совсем другая глубинная суть. В стране проводилась политика массового террора, и эта политика была согласована с внешними игроками, с европейскими, с американскими. И эту политику проводила власть Порошенко.

В этой политике было задача состоящая из трех частей. Первая – выдавить из страны всех, кто мог возглавить оппозицию, всех, кто мог говорить правду. Были составлены списки лиц нежелательных для Украины. Часть этой политики была направлена на то, чтобы этих лиц выдавить из Украины, чтобы они уехали в Россию, в Европу.

Вторая часть была направлена на то, чтобы тех, кто не уехал посадить тюрьму. Те, кто не может уехать, не хочет уехать или просто не уехал, и те, кого посадить нельзя, должны были быть физически уничтожены. Кроме того, физически нужно было уничтожить людей так, чтобы это вызвало массовую панику, чтобы это побудило людей либо сбежать, либо перестать бороться с режимом, либо перестать говорить правду.

И эти показательные казни были устроены по инициативе и по приказу украинской власти. Составлены черные списки людей, нежелательных для Украины, они и сегодня, эти списки, есть. И вот Бузина как раз один из тех, кто был убит по приказу украинской власти. У нас есть достаточно доказательств того, что к этому убийству причастна украинская власть. И мы эти доказательства представляли, к сожалению, этой же украинской власти.

Расследовать дело Бузины взялась прокуратура, которой руководил прокурор, назначенный Порошенко, и расследовали это дело милиционеры с министром, которого назначал Порошенко, и все эти люди вместе – участники Майдана. И министр внутренних дел, и Генеральный прокурор, и президент. Это все одни и те же люди, которые расследовали дело Бузины.

В итоге нам показали двух людей, которых назвали подозреваемыми в убийстве. Нам их показали. При этом мы же знаем точно, что задерживали больше чем двух. И мы знаем точно кого еще задерживали. Мы знаем, кого отпустили.

Но даже и эти двое, которых назвали убийцами, исполнителями, они же бывшие работники правоохранительных органов. Один – милиции, другой – вооруженных сил. И оба были под контролем милиции, оба проходили по другим делам и оба находились под контролем МВД, телефоны прослушивались, за ними был установлено наружное наблюдение они были полностью подконтрольны оперативными подразделениями МВД.

В итоге мера пресечения этим двоим подозреваемым в убийстве известного писателя и журналиста не избрана вообще никакая. Более того, действующая власть одного ввела в контрольный орган общественности по контролю за НАБУ, а второй – при министерстве ветеранов сегодня занимается контролем за соблюдением законодательства, связанного с задержанием. Тихий ужас.

Как это происходит? Ну, вот так. Это же не при «злочинном режиме Януковича». Одного назначили при Порошенко, другого – при Зеленском.

И за этими убийствами, за всеми, стоит украинская власть – прежняя, а теперь уже и нынешняя. Почему нынешняя? А потому что ничего не меняется. Есть же дело уголовное не только в отношении исполнителей, которое в суде рассматривается, а есть же дело в отношении организаторов и заказчиков. Оно на бумаге лишь бы есть, но фактически его никто не расследует, оно лежит в сейфе, следствие даже к нему не притрагивается. Почему? Выйдет на самих себя», – резюмировал Кузьмин.