Экс-замгенсека ООН: США развязали руки России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После начала поставок американских боеприпасов на Украину российская армия даст пропорциональный ответ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В специальной военной операции это оружие не применяли, но коли против нас его будут использовать, мы дадим пропорциональный ответ. У нас, кстати, этих снарядов много. Это некий ответ и для Запада: они должны понимать, что это ведет к эскалации и нам есть чем ответить. Эскалации с точки зрения применения новых видов оружия, которые не применялись до этого в конфликте. Она, к сожалению, происходит постоянно, шаг за шагом. Запад сначала начал поставлять танки, а сейчас поставляет кассетные снаряды», – сказал дипломат «Известями».

Он напомнил, что с помощью таких боеприпасов наносятся удары по площадям.

«Обороняющейся стороне они не очень страшны, а на наступление это может оказать влияние. Почему американцы это делают? Две причины. Первая — как они сами говорят, у них кончились снаряды, кроме этих. Вторая — они предвидят, что после того, как все украинские атаки будут отражены, начнется наше серьезное наступление. И побаиваются его», – считает Орджоникидзе.

Вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ будут использовать аналогичные боеприпасы в ответ на поставки США.

«Весь мир уже видел, что они подтвердили передачу кассетных боеприпасов. Оправдывают это по-разному. Говорят, что с учетом того, что обычные боеприпасы 155-го калибра фактически закончились, поэтому сейчас до момента, пока развернется их производство, решили прикрыть вот этими кассетными боеприпасами», – сказал Шойгу.

Он добавил, что на вооружении российских войск тоже есть такое оружие, но оно гораздо эффективнее, чем американское, а его номенклатура шире и разнообразнее.

При этом Шойгу добавил, что Россия, понимая, какую угрозу несет в себе кассетное оружие для мирного населения, всегда воздерживалась и воздерживается от его применения.

В свою очередь источники издания в Минобороны РФ говорят, что российские войска «располагают всеми необходимыми средствами для нейтрализации и уничтожения украинских носителей кассетных боеприпасов, поставленных западными странами».

Кроме того, собеседники газеты уверяют, что армия РФ имеет имеют на вооружении аналогичные боеприпасы, по своим характеристикам превосходящие иностранные образцы.