Экс-замгенсека ООН: Украина фактически стала членом НАТО

24.11.2021  09:45 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Позиция Соединенных Штатов, отрабатывающих нанесение ядерных ударов по РФ и заявляющих о приближении российских войск к украинским границам, выглядит лицемерной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил

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Позиция Соединенных Штатов, отрабатывающих нанесение ядерных ударов по РФ и заявляющих о приближении российских...
экс-замглавы МИД РФ и бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

«Мы не отрабатываем в открытую нанесение ядерных ударов по территории Соединенных Штатов. Мы не проводим военно-морских учений агрессивного характера возле их границ, не отрабатываем пуски, нацеленные непосредственно на их территорию. Вопрос, кто к чьим границам приближается», – сказал дипломат «Известиям».

Он добавил, что маневры НАТО регулярно проходят у российских границ.

«И несмотря на то, что Украину не принимают в НАТО, ее фактически делают частью этого блока, размещают там вооруженные силы стран альянса, армия вооружается натовским оружием по натовским стандартам. Фактически здесь нет принципиальной разницы между формальным членством Украины в НАТО и тем, что реально сейчас там происходит», – резюмировал Орджоникидзе.

В этом месяце американские вооруженные силы провели учения ядерных сил Global Thunder, на которых, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений.

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