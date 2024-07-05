Экс-замглавы британской разведки: Сербы и болгары устраивают диверсии в пользу русских

Анатолий Лапин.  
05.07.2024 14:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 476
 
Балканы, Болгария, Дзен, Россия, Сербия, Сюжет дня


«Российскими агентами» в странах Запада являются граждане Болгарии и Сербии, которые поддерживают РФ. Они якобы пытаются сорвать поставки западного оружия на Украину и остановить работу европейской оборонной промышленности.

Об этом в эфире украинского телеканала «Первый западный» заявил бывший замглавы британской разведки Найджел Инкстер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российскими агентами» в странах Запада являются граждане Болгарии и Сербии, которые поддерживают РФ. Они...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Россиянам пришлось перегруппироваться, теперь они для осуществления актов саботажа используют прокси-силы, в частности, граждан Сербии и Болгарии – там даже им легче найти сторонников России. Уже было задокументировано много попыток саботажа со стороны России. Нет никаких сомнений с том, что Россия вовлечена в это. Это можно, конечно, по-разному называть, например, гибридными действиями… Это имеет определенное влияние. Мы видели поджог фабрики в Чехии, тогда фабрика, которая производила артиллерийские снаряды для Украины, фактически сгорела.

Что-то подобное было в Великобритании, были попытки совершения актов саботажа против железнодорожных путей в Европе, которые используются для перевозки боеприпасов и другого оборудования в Украину.

В целом, думаю, эти все атаки имеют ограниченный эффект, это не имеет большого влияния, но это проблема, угроза, которая требует глубокого внимания от европейских силовых структур, чтобы они мониторили и предупреждали такую деятельность», – заявил Инкстер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть