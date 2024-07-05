Экс-замглавы британской разведки: Сербы и болгары устраивают диверсии в пользу русских

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«Российскими агентами» в странах Запада являются граждане Болгарии и Сербии, которые поддерживают РФ. Они якобы пытаются сорвать поставки западного оружия на Украину и остановить работу европейской оборонной промышленности.

Об этом в эфире украинского телеканала «Первый западный» заявил бывший замглавы британской разведки Найджел Инкстер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россиянам пришлось перегруппироваться, теперь они для осуществления актов саботажа используют прокси-силы, в частности, граждан Сербии и Болгарии – там даже им легче найти сторонников России. Уже было задокументировано много попыток саботажа со стороны России. Нет никаких сомнений с том, что Россия вовлечена в это. Это можно, конечно, по-разному называть, например, гибридными действиями… Это имеет определенное влияние. Мы видели поджог фабрики в Чехии, тогда фабрика, которая производила артиллерийские снаряды для Украины, фактически сгорела. Что-то подобное было в Великобритании, были попытки совершения актов саботажа против железнодорожных путей в Европе, которые используются для перевозки боеприпасов и другого оборудования в Украину. В целом, думаю, эти все атаки имеют ограниченный эффект, это не имеет большого влияния, но это проблема, угроза, которая требует глубокого внимания от европейских силовых структур, чтобы они мониторили и предупреждали такую деятельность», – заявил Инкстер.