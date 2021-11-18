Экс-замглавы ФМС: Мигранты начинают качать права гражданам РФ

Приехавшие из других стран люди чужой культуры и менталитета скоро начнут образовать национальные анклавы в российских городах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Независимой газете» заявил экс-заместитель главы Федеральной миграционной службы РФ руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.

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По его оценке, более 90% мигрантов получают в России гражданство в упрощенном порядке, что говорит лишь о том, что «большинство из них платят деньги сотрудникам ведомств, чтобы их провели по ускоренной схеме».

«Давайте будем реалистами: сторонние посредники ничего не могут сделать без помощи чиновников, силовиков и тех же сотрудников загсов, в большинстве случаев все они работают в тесной связке», – говорит Поставнин.

Он отмечает, что сейчас тем же трудовым мигрантам проще стать гражданами РФ, чем постоянно работать по патентам, потому что если они получат паспорт, то к ним уже не возникнет вопросов, к примеру, о регистрации, над ними не будет довлеть угроза депортации за два мелких правонарушения, так что «услуга востребована и среди обычных гастарбайтеров, многие из которых так или иначе видят свое будущее в России».

Эксперт добавил, что таким образом население России пополняется за счет людей с другими менталитетом и культурой, при этом абсолютно не интегрированным в общество, что чревато для страны серьезными последствиями.

«Мы уже видим ожесточенные драки и массовые столкновения с приезжими, которые постепенно начинают качать тут свои права. А в дальнейшем эти люди – не адаптированные и не интегрированные, но ведь все равно новоиспеченные россияне – могут составлять определенный слой населения страны. В первую очередь необразованный, поскольку доступ к высшему образованию им пока закрыт, так что такие люди явно будут склонны к нарушению закона», – считает собеседник издания.

«И мы повторим опыт Франции и США, когда в наших городах начнут образовываться уже целые районы, где будут проживать отдельные национальности», – предупреждает Поставнин.