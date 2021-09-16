Экс-замглавы ГП «Антонов» признал, что Украина в отличие от РФ не в состоянии строить самолеты

16.09.2021 10:35 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина фактически потеряла способность самостоятельно создавать новые самолеты.

Об этом в эфире интернет-канала «Хвыля» заявил украинский авиаконструктор, бывший заместитель главного конструктора ГП «Антонов» Анатолий Вовнянко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, у страны нет денег и технологий для всего цикла создания современной авиатехники.

«Состояние «Антонова» сегодня такое, что он не в состоянии создавать практически новые самолеты. Ну, кое-какие компетенции где-то остались. В Украине нет достаточно денег и нет внутреннего рынка, чтобы строить и создавать самолеты, как это делают в России. Там хоть они не самого лучшего качества и так далее, но тем не менее, есть государственная политика, они вкачивают колоссальные деньги и строят самолеты для внутреннего рынка, а военную технику они продают разным странам третьего мира. У нас же такой политики нет», – сказал авиаконструктор.

«В России есть программа развития авиастроения до 2030-го года. Сравните это «бла-бла-бла» и в России выделяют 1,84 триллиона рублей на этот период девятилетний и собираются построить более семисот разных самолетов. Вот, сравните два мира», – заявил Вовнянко.