Экс-замглавы МИД Украины: Американский гегемон сошел с пьедестала

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Новости Украины

В будущем мир ждет усиление противостояния США и Китая, а также дальнейший переход к многополярном миру.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы понимать, что будет происходить в 22-м году, нужно очень сжато понять, что произошло в 21-м году. На глобальном уровне 21-й год – это год, когда гегемон, Соединенные Штаты, сошел с пьедестала. И мы даже приблизительно понимаем, когда это произошло. Это вывод американских войск из Афганистана», – сказал дипломат.

«Король, с точки зрения гегемонии все-таки оказался неспособным даже нормально выйти из Афганистана. Кто бы что ни говорил, поняли, что 21-й год – это год, когда мы перешли в многополярный мир, но при этом главное геополитическое противоречие 21-го века, сегодня всем понятно, будет между Китаем и Соединенными Штатами», – заявил Чалый.