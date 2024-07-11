Экс-замглавы МИД Украины обвинила западных дипломатов в двуличии

Анатолий Лапин.  
11.07.2024 12:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, Украина


Западные дипломаты только на публичных заседаниях спорят с Россией и делают вид, что у них большие разногласия, а уже после этих заседаний вместе с российскими коллегами пьют шампанское и обсуждают рабочие моменты.

Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявила экс-замминистра иностранных дел, бывшая советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные дипломаты только на публичных заседаниях спорят с Россией и делают вид, что у...

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«Имея опыт работы в Совете безопасности ООН, я помню яркие моменты начала 14-15 годов, когда в зале заседаний происходили ожесточенные споры между Соединенными Штатами, Россией на заседании, а после этого они выходили и по бокалу пили шампанское, трещали между собой и решали рабочие вопросы в комитетах, кто как будет голосовать, какую резолюцию поддержат, какие слова нужно поменять, которые устроят всех. И так оно работает…

Я вспомнила другой момент – на переговорах трехсторонних с россиянами и европейцами по газу один из комиссаров Европейской комиссии, который учился в Москве в МГИМО когда-то, подошел к послу Российской Федерации, когда мы завершили переговоры со своими записями и сказал: «Слушай, я вот тут написал, скажи мне, я все правильно написал», – заявила вспомнила.

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