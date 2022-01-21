Экс-замглавы МИД Украины: РФ создаст Западу большие проблемы, если провалятся переговоры

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Новости Украины

В случае провала переговоров по безопасности между Москвой и Вашингтоном, РФ ответит обострением на границах с со странами западного блока, включая США.

Об этом в эфире интернет-канала «Хвыля» заявил бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению дипломата, речь может идти о размещении российского оружия в Белоруссии, Сербии и вдоль американских берегов.

«Они четко заявили, что если вы не пойдете на реальные переговоры и договоренности в контексте построения европейской безопасности на принципах равной и неделимой безопасности, то тогда мы создадим для вас равную опасность. Не хотите равной безопасности, получите равную опасность. С точки зрения Российской Федерации, если они создадут глубокую кризисную ситуацию в Украине, если допустят полномасштабное вторжение, они не достигают этой цели, потому что они создают очаг геополитической нестабильности возле своего порога, возле своих границ. То есть они создают для себя опасность, но не для США», – сказал дипломат.

«США могут, как у нас в народе говорят, воевать за Украину до последнего украинца на территории Украины. Поэтому Российская Федерация, если будет полный провал их переговоров с США и коллективным Западом, я имею в виду НАТО и ОБСЕ, в первую очередь создаст рычаги опасности возле Соединенных Штатов: Венесуэла, Куба, Никарагуа… Во-вторых, они будут создавать источники опасности вокруг Европейского союза. То есть это возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии, это возможность размещения ракет средней дальности и, возможно, элементов ядерного оружия в Калининграде. Еще не сыграна карта Сербии, еще не сыграна карта Боснии и Герцеговины», – заявил Чалый.