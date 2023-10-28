Экс-замглавы Пентагона признает, что помощь Украине оказалась под вопросом

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На спикера Палаты представителей США придется оказывать большое давление, чтобы он вынес на голосование вопрос о помощи Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявила директор Института Джона Маккейна, бывший замминистра обороны США Эвелин Фаркас.

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Ее внимание обратили на нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона, которого называют противником помощи Украине, поинтересовавшись, что ждать от него Киеву.

«Мне сложно ответить на ваш вопрос, потому что еще неизвестно, что именно Джонсон будет делать. Безусловно, большинство в Палате представителей поддерживает предоставление помощи Украине. Президент, похоже, будет просить $100 млрд, чтобы покрыть то, что нужно Украине до конца года. Но мы все понимаем позицию Джонсона, его взгляды, поэтому, я думаю, на него придется оказывать большое давление, чтобы он поступил правильно и вынес этот вопрос на голосование. Учитывая это, я думаю, что сейчас эту «пилюлю» для Джонсона и его единомышленников попытаются подсластить, включив в предложение деньги, связанные с границей с Мексикой, деньги для Тайваня, а также деньги для Израиля», – сказала Фаркас.

Она допускает вполне вероятным, что уменьшение суммы помощи Украине, например, оставить только военную и убрать финансовую.

«Не исключено, что они могут сказать: пусть европейцы покроют остальное, мы даем то, что даем. Мне сложно это утверждать, потому что я не следила за тем, что обсуждалось в эти последние дни, но такой вариант разделения помощи тоже выглядит возможным», – считает экс-замглавы Пентагона.

По ее словам, не исключено, что помощь Украине не будет проголосована в Палате представителей.

Новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

«Такая вероятность существует. Существует вероятность того, что на голосование по помощи уйдет много времени, или что Украина не получит помощи. Я не могу врать. Это возможно. Но я надеюсь, что это маловероятно. И, честно говоря, именно здесь, по моему мнению, друзья Украины должны вступить в игру. И если президент Зеленский сможет достучаться до других членов Правительства единства Израиля — это будет эффективным шагом, потому что именно Нетаньяху, я думаю, не хотел, чтобы Зеленский приезжал к нему. Вам очень нужно, чтобы помощь Украине шла в этом общем пакете помощи, чтобы вы двигались вместе. Возможно, Джо Байден может помочь сделать так, чтобы это произошло. Я не знаю. Но ваш президент делает лучшую работу, держа Украину в центре внимания. И такие организации, как моя, мы будем продолжать в этом. В следующем году, мы вернемся в Киев в составе новой делегации с дружественными нам конгрессменами. Мы посмотрим, что мы можем сделать вместе с нашими союзниками в Конгрессе», – резюмировала Фаркас.