Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
31.08.2021 18:12 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Экс-замглавы СБУ: Россия и Белоруссия отрабатывают захват Киева на практических учениях

Новости УкраиныРоссия и Белоруссия в рамках совместных военных учений «Запад-2021» будут готовиться к взятию Киева....

Россия и Белоруссия в рамках совместных военных учений «Запад-2021» будут готовиться к взятию Киева.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По слова Ягуна, одна из легенд учений – захват крупного города с тремя аэродромами, а Киев – единственный такой населенный пункт в ближайшем к учениям районе.

«Есть информация про размещение на постоянной основе, под видом учебных подразделений на территории Белоруссии определенных подразделений Российской Федерации – может быть, это как раз и начало не просто передислокации, а формирования военных баз РФ на постоянной основе в Белоруссии. Нужно следить.

Нужно понимать то, чем они там занимаются, нужно изучать сценарии, которые они будут отрабатывать. Например, один из сценариев, который мне не очень нравится, – это, например, захват большого конгломерата, большого города, где есть три аэродрома. Если посмотреть вокруг всей этой территории, единственный город с такими параметрами – это наш Киев, который на самом деле имеет три аэродрома в непосредственной близости к себе – это Борисполь, Жуляны и Гостомель», – раскрыл Ягун планы врага.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть