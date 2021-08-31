Экс-замглавы СБУ: Россия и Белоруссия отрабатывают захват Киева на практических учениях

Россия и Белоруссия в рамках совместных военных учений «Запад-2021» будут готовиться к взятию Киева.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По слова Ягуна, одна из легенд учений – захват крупного города с тремя аэродромами, а Киев – единственный такой населенный пункт в ближайшем к учениям районе.

«Есть информация про размещение на постоянной основе, под видом учебных подразделений на территории Белоруссии определенных подразделений Российской Федерации – может быть, это как раз и начало не просто передислокации, а формирования военных баз РФ на постоянной основе в Белоруссии. Нужно следить.

Нужно понимать то, чем они там занимаются, нужно изучать сценарии, которые они будут отрабатывать. Например, один из сценариев, который мне не очень нравится, – это, например, захват большого конгломерата, большого города, где есть три аэродрома. Если посмотреть вокруг всей этой территории, единственный город с такими параметрами – это наш Киев, который на самом деле имеет три аэродрома в непосредственной близости к себе – это Борисполь, Жуляны и Гостомель», – раскрыл Ягун планы врага.