Экс-замглавы Совбеза Украины: Запад устал от нашей коррупции

Западным партнерам Украины надоело регулярное разворовывание военной помощи, теперь они будут все более тщательно проверять то, что передается в ВСУ и было оплачено деньгами их налогоплательщиков.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, Украине не стоит обижаться на то, что та или иная западная помощь идет не так быстро или не в том объеме.

«Мечтать всегда можно, чтобы было сразу – пальцами щелкнули и все появилось. Но это не сказка, и то, что у нас чего-то нет, – это не вина наших партнеров, а вина руководства нашей страны, которое в последние два года накануне большой войны не уделяло нужного внимания по повышению уровня обороноспособности нашей страны. Давайте вспомним, что даже завод «Артем», который производил снаряды, в последний год накануне войны работал один день в неделю. И то не на полную мощность. Потому хотеть – одно. Когда мы постоянно скулим «Дайте, дайте, дайте», то уже наши партнеры задают вопрос: «А что вы делали для того, чтобы быть сильными. Даже те 50 миллиардов, которые в январе 22-го года были сняты с бюджета вооруженных сил, – это аргумент не в нашу пользу».

«Мы просим: «Дайте», а сами ничего не делали для того, чтобы сделать себя сильными. Поэтому дают – и слава богу, это позволяет нам активно воевать, но нужно четко понимать, что сейчас, с учетом коррупционных скандалов, за использованием каждого снаряда, каждой техники будут достаточно жестко следить, потому что это деньги налогоплательщиков тех стран, которые нам предоставляют помощь. Все уже устали от этих коррупционных скандалов, и когда «дайте, дайте, дайте», – так что же вам давать – вы все или украли, или снова украдете», – заявил Кривонос.